"Наші непорозуміння з Б'єлсою давно в минулому. Я поважаю його, поважаю Лідс. Мене турбує лише те, що ми повинні виступити правильно і виграти. Перед цим поєдинком я не збираюся зациклюватися на минулому. Хочу лише підкреслити свою повагу до нього, як тренера.

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Коли я тренував Дербі, то Лідс був, мабуть, найсильнішою командою Чемпіоншипу. Тоді це був дуже гордий момент для мене – піти проти Б'єлси і навіть виграти. Але зараз це не має значення, це буде суто футбольне протистояння", – цитує Лемпарда Goal.

Нагадаємо, у сезоні 2018/19 Б'єлса спровокував скандал. Наставник Лідса шпигував за тренуваннями суперників, серед яких був і Дербі Лемпарда. "Барани" помстилися у півфіналі плей-офф, коли виграли і позбавили команду Б'єлси шансів на вихід в АПЛ. Сьогодні тренери зійдуться знову, але вже в елітному дивізіоні.

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