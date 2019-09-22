Лемпард пояснив, чому Салах не зміг заграти в Челсі

Головний тренер лондонців поділився своєю думкою стосовно зірки Ліверпуля Мохамеда Салаха. Сьогодні єгиптянин поїде в гості до своєї колишньої команди.

"У кожного свій шлях розвитку. На жаль, у Мо не вийшло закріпитися в складі, але треба віддати йому належне, він поїхав у Італію, набрався досвіду, і тепер він суперзірка. Це його шлях, і важко припустити, що могло статися за інших обставин.

Салах не хотів переходити у Ліверпуль через Мане

У нього безсумнівно був талант, але в той час у Челсі було багато варіантів на атакувальні позиції – вінгери, "десятки", нападники, і тому він не отримував достатньо ігрового часу. Він перейшов до Ліверпуля і став гравцем основи, а для цього потрібно чимало зробити, і, власне, не треба ходити далеко – приклад Салаха показує, що таке професіоналізм і правильне ставлення до роботи", – цитує Лемпарда офіційний сайт Челсі.

Нагадаємо, Салах належав Челсі з 2014 по 2016 роки. Сьогодні зірковий нападник повернеться на Стемфорд Брідж в рамках центрального матчу 6 туру АПЛ. Поєдинок Челсі – Ліверпуль розпочнеться о 18:30 за київським часом.

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