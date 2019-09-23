Лемпард повторив антирекорд Челсі, який тримався 31 рік

Наставник "синіх" став першим тренером Челсі з 1988 року, який жодного разу не виграв у чотирьох дебютних матчах вдома.

Лондонський Челсі у матчі 6-го туру АПЛ поступився Ліверпулю (1:2). "Пенсіонери" продовжили серію без перемог на своєму полі у новому сезоні до 4-х матчів. Раніше Челсі зіграв унічию з Лестером (1:1) і Шеффілд Юнайтед (2:2) у чемпіонаті Англії і програв Валенсії у першому турі Ліги чемпіонів (0:1).

Лемпард: Челсі грав краще, ніж Ліверпуль

Таким чином, Френк Лемпард став першим головним тренером Челсі за 31 рік, що не знав смаку перемог у чотирьох дебютних домашніх матчах. У 1988 році Боббі Кемпбелл почав свою роботу у лондонському клубі з трьох нічиїх і поразки у рідних стінах.

Наступним суперником, якого Челсі прийматиме вдома, буде Брайтон. Гра 7-го туру АПЛ відбудеться 28 вересня.

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