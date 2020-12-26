"Дві гри за два дні, 48 годин. Я не намагаюся мудрувати, це важливий момент для нас, тому що інші команди, які беруть участь в боротьбі за верхні місця в чемпіонаті, грають два матчі за три дні. Манчестер Юнайтед, Тоттенхем, Ліверпуль проведуть дві гри за три або чотири дні. Це контрпродуктивно для якості Прем'єр-ліги, це ризик для гравців, якщо вони зіграють обидва матчі. Всі знають це.

Рюдігер незадоволений ігровим часом у Челсі та озвучив, коли визначиться зі своїм майбутнім

І я точно знаю, що сталося: гра транслюється в прямому ефірі, як і всі матчі зараз. І ми граємо з Арсеналом у Boxing Day, а наш матч проти Ман Сіті відсунувся на неділю (3 січня – прим. "Футбол 24"). Тож розклад вказував на те, що ми не можемо грати, і Астон Вілла теж хотіла зіграти у вівторок, їм потрібен був ще один день. Цього ж хотіли і ми, але нам відмовили і Прем'єр-ліга, і бродкастери.

Я не знаю, як це відповідає принципу справедливості. Я вважаю, що це неправильно, що це не призведе ні до чого хорошого для гравців, які виступають на топ-рівні. Не зрозумійте мене неправильно, у Астон Вілли та ж сама проблема. Ми граємо з ними, і у нас однакові проблеми.

Але я просто хочу сказати, що ми не отримаємо той же самий час на відпочинок, що й інші команди. Для гравців погано навіть виходити і тренуватися, не кажучи вже про те, щоб грати на високому рівні 90 хвилин. Всі в Прем'єр-лізі це знають", – наводить слова Лемпарда Goal.

Челсі у жалюгідному дербі, МЮ підкрався до Ліверпуля, Ярмоленко та Зінченко з одною бідою: топ-матчі різдвяного вікенду