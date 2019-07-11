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Лемпард розпочав тренерську кар'єру в Челсі з нічиєї

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Лемпард розпочав тренерську кар'єру в Челсі з нічиєї
Френк Лемпард / ФК Челсі

Лондонський Челсі не зміг здобути перемогу в першому матчі під керівництвом Френка Лемпарда. Суперником "синіх" став ірландський Богеміанс.

Челсі не втримав перемогу над "кенгуру" в товариському матчі.

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Лондонці не зуміли здолати Богеміанс у спарингу. Міши Батшуаї відкрив рахунок уже на старті поєдинку. Проте, під завісу матчі ірландський клуб вирівняв становище зусиллями Моллоя.

Таким чином, Френк Лемпард не зумів розпочати власну кар'єру на чолі Челсі з перемоги. Він очолив лондонців у липні, а раніше працював із Дербі Каунті та вивів "баранів" у плей-офф Чемпіоншипу.

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Богеміан Богеміан Міжсезонні збори Товариські матчі Френк Лемпард Френк Лемпард Челсі Челсі Англія
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