Лемпард підійшов до вболівальників Челсі після матчу Кубка англійської ліги – зворушливий момент

Легенда Челсі Френк Лемпард, який нині очолює Дербі Каунті, привітався та поаплодував вболівальникам "синіх" після матчу 1/8 фіналу Кубка англійської ліги.

Лондонський Челсі вдома приймав Дербі Каунті в рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги. Представник АПЛ здобув важку перемогу з рахунком 3:2, але після матчу стався зворушливий епізод.

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Головний тренер "баранів" Френк Лемпард, який в статусі гравця провів 13 років у Челсі, підійшов до вболівальників "синіх" та поаплодував всім трибунам Стемфорд Брідж.

В 1/4 фіналу Кубка англійської ліги Челсі вдома прийматиме Борнмут.

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