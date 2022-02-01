Асистент головного тренера лондонців Томаса Тухеля Джо Едвардс працевлаштувався на аналогічній посаді в Евертоні, повідомляє прес-служба Челсі.

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"Після 27 років у клубі Едвардс вирушає до Евертона. Він залишає Челсі з нашими найкращими побажаннями та вдячністю за роки роботи", – йдеться у заяві на офіційному сайті "синіх".

Едвард працював у академії Челсі з 2004 року. У 2019-му він увійшов до штабу Лемпарда в лондонському клубі. Після підписання контракту з Евертоном Френк знову забрав Едвардса у свій штаб.

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