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Лемпард оцінив шанси Челсі на перемогу в АПЛ після трансферу Вернера

20:24 - Читать на русском
Лемпард оцінив шанси Челсі на перемогу в АПЛ після трансферу Вернера
Френк Лемпард / Reuters

Головний тренер Челсі Френк Лемпард поділився, як придбання Тімо Вернера вплине на чемпіонські перегони АПЛ у наступному сезоні.

"Я не скажу, що трансфер одного гравця означає, що в наступному сезоні ми будемо боротися за титул. Ліверпуль і Манчестер Сіті перебувають в числі найкращих команд світу.

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Ми знаємо це і розуміємо, яке місце в АПЛ посідає Челсі. Усвідомлюємо, що різниця є. На тренуваннях нам належить виконати велику роботу, щоб досягнути стабільності в тому, щоб штампувати перемоги, як це роблять Ліверпуль і Манчестер Сіті. Це зовсім інший рівень", – наводить слова Лемпарда BBC.

Нагадаємо, Тімо Вернер приєднається до Челсі після завершення Бундесліги, він не буде виступати за РБ Лейпциг у плей-офф Ліги чемпіонів, яка повинна відновитися в серпні.

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