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Лемпард оцінив Артету напередодні очної зустрічі

12:13 202 Читать на русском
Лемпард оцінив Артету напередодні очної зустрічі
Мікель Артета / соцмережі

Головний тренер Челсі Френк Лемпард прокоментував майбутнє протистояння проти нового наставника Арсенала Мікеля Артети в рамках 20-го туру АПЛ.

 

"Ви не зможете дізнатися, який тренер, поки не зустрінетеся з ним. Хто сказав, що той чи інший тренер гірший або кращий на підставі тільки того, що один працює рік, а інший – 50 років?

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Артета працював з одним з найкращих тренерів світу останніх років. Він був дуже розумним і в статусі гравця, до того ж працював із Гвардіолою. Саме тому я не довіряю штампу "недосвідчений", – цитує Лемпард видання A Bola.

Зазначимо, що Челсі Лемпарда та Арсенал Артети зійдуться вже сьогодні в рамках 20-го туру АПЛ, початок о 16:00.

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Англія Мікель Артета Мікель Артета Френк Лемпард Френк Лемпард Арсенал - Челсі Арсенал Арсенал Челсі Челсі
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