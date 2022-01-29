Колишній тренер Челсі Френк Лемпард може відновити тренерську кар'єру в клубі, за який виступає Віталій Миколенко.

Лемпард успішно пройшов другу співбесіду з власником Евертона Фархадом Моширі, повідомляє The Telegraph.

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Фахівець вразив босів "ірисок" та отримав пропозицію очолити клуб. Якщо Френк погодиться, то очолить команду Миколенка вже наступного тижня та готуватиме до матчу Кубка Англії проти Брентфорда. Лемпард вже близько року залишається без роботи після звільнення з Челсі.

Додамо, що Евертон Віталія Миколенка набрав очко в останніх 4 турах АПЛ і випереджає зону вильоту лише на 6 пунктів.

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