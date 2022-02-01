Півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Беек розповів про розмову з Френком Лемпардом перед трансфером в Евертон на правах оренди.

"Тепер можу сказати, що я гравець Евертона. Дуже щасливий і не можу дочекатися, щоб допомогти команді. Думаю, що це чудовий клуб… Тут справді хороші гравці, і я прийшов, тому що хочу допомогти їм піднятися в таблиці.

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Ми провели дуже позитивну зустріч із новим тренером. Наші погляди на футбол збігаються, Френк Лемпард вплинув на моє рішення. Я можу багато чому навчитися у нього, тому що він грав на тій же позиції і забивав багато голів. Це може мені дуже допомогти. Думаю, я в хорошому місці.

Я грав проти нього, коли був у Аяксі, а він – у Челсі (на посаді тренера), він знайомий зі мною як футболістом. Лемпард вважає, що я маю якості, які можуть допомогти команді", – цитує ван де Беека офіційний сайт Евертона.

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