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Лемпард офіційно очолив Челсі

4 липня 11:12 1972 Читать на русском
Лемпард офіційно очолив Челсі
Френк Лемпард / Фото ФК Челсі

Легенда Челсі Френк Лемпард повернувся в рідний клуб у статусі головного тренера.

Челсі призначив Френка Лемпарда головним тренером, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контракт між лондонським клубом та 41-річним фахівцем розрахований на 3 роки. Про інші деталі угоди поки не повідомляється.

Останнім місцем роботи Лемпса був Дербі Каунті, з яким він посів 6-ту сходинку Чемпіоншипу, проте не зміг пробитись в елітний дивізіон, поступившись у матчі плей-офф Астон Віллі.

Попереднім наставником Челсі був Мауріціо Саррі, який покинув клуб і працевлаштувався в Ювентусі. За підсумками минулого сезону АПЛ "сині" завоювали бронзові медалі турніру, а також стали переможцями Ліги Європи.

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Англія Френк Лемпард Френк Лемпард Челсі Челсі Головне Дербі Каунті Дербі Каунті Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі
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