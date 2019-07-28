Лемпард не розраховує на двох гравців Челсі – клуб намагатиметься продати футболістів

Головний тренер Челсі Френк Лемпард визначився з гравцями, на яких розраховуватиме у наступному сезоні.

Новий головний тренер Челсі у новому сезоні не розраховуватиме на двох півзахисників: Тьємуе Бакайоко та Денні Дрінквотера, повідомляє Daily Mail.

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Таке рішення Лемпард прийняв після передсезонних зборів. Очікується, що лондонський клуб буде намагатись продати обох футболістів вже цього трансферного вікна.

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Нагадаємо, минулий сезон Бакайоко провів у Мілані на правах оренди, в Італії хавбек зіграв 42 матчі, забив гол та віддав асист. Натомість Дрінквотер провів за Челсі лише одну гру.