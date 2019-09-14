Лемпард не гарантує Челсі місце у топ-6 АПЛ

Головний тренер лондонців очікує вкрай напружену боротьбу на вершині таблиці чемпіонату Англії.

"У цьому сезоні Вулверхемптон, Лестер і Евертон можуть увірватися в топ-6. У них може вийти, тому що вже зараз складно визначити найкращі команди у таблиці.

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Нам не гарантовано місце в топ-6 з оглядом на ситуацію, яка склалася в Челсі зараз, в той час як інші клуби інвестували в свої склади. У клубів хороші тренери, прекрасні гравці, вони конкурентоспроможні. В АПЛ зараз всі ігри складні як ніколи.

Пам'ятаю, як в минулому році люди говорили про Евертон і Лестер. Вулверхемптон також зміг самотужки увірватися в боротьбу за першу шістку. Ми завжди хочемо бути конкурентоспроможними, але варто залишатися об'єктивними в ситуації, що склалася.

Азар пішов, і дві "дев'ятки", Ігуаїн і Мората, також покинули клуб. Тепер в гру вступають наші молоді гравці", – цитує Лемпарда Goal.

Нагадаємо, Челсі здобув п'ять очок у перших чотирьох турах АПЛ 2019/20 і посідає одинадцяту сходинку чемпіонату.

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