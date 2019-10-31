Лемпард назвав причини поразки Челсі у матчі з Манчестер Юнайтед

Головний тренер Челсі Френк Лемпард розповів свої враження після матчу 1/8 фіналу Кубка англійської ліги проти Манчестер Юнайтед (1:2).

"Ми зіграли нижче звичного рівня, особливо щодо швидкості передач, що найбільше було помітно в першому таймі. Коли нам протистоїть суперник, який виставляє організовану лінію оборони з п'яти захисників і двох форвардів, необхідно максимально використовувати вільний простір між лініями і швидкість командного руху, інакше організувати свою гру буде складно.

Челсі – Манчестер Юнайтед – 1:2 – відео голів та огляд матчу

У першому таймі нам це не вдавалося, а в другому ми були занадто неефективні в заключній стадії атак. Ми змінили гру, створювали шанси і виглядали дійсно яскраво. Ми заслужили забитий гол і могли розраховувати на більше.

Сьогодні я побачив чимало позитивних моментів з точки зору перспективи. Як і всі ми, я ненавиджу програвати, але сезон складається не з одного матчу. У нас попереду багато складних ігор і дуже щільний розклад. Тому ми йдемо далі і концентруємося на майбутніх цілях", – цитує Лемпарда офіційний сайт Челсі.

Після 10-ти турів АПЛ Челсі перебуває на 4-й сходинці, Манчестер Юнайтед – 7-й.

Кубок англійської ліги: Манчестер Юнайтед на виїзді обіграв Челсі, Астон Вілла вибила Вулверхемптон