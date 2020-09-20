"Кепа припустився серйозної помилки. Якщо подумати, то без цієї помилки і з реалізованим пенальті ми б зіграли внічию з рахунком 1:1. Моя робота як тренера – надати Кепі упевненість. Це була явна помилка, і він це приймає.

Дикий фейл Кепи та дубль Мане у відеоогляді матчу Челсі – Ліверпуль – 0:2

Насправді я набагато щасливіший, ніж після перемоги в матчі з Брайтоном. Гравці Челсі показали характер, який мені сподобався. У першому таймі у нас виходило блискуче оборонятися, але вилучення Крістенсена змінило весь перебіг матчу", – наводить слова Лемпарда ВВС.

Нагадаємо, на 54-й хвилині звітної зустрічі Кепа отримав передачу у воротарському, але тут же помилився в передачі – Мане перехопив м'яч і закотив його у порожні ворота. На 75-й хвилині голкіпер Ліверпуля Алісон Бекер парирував пенальті у виконанні Жоржінью.

Ліверпуль обіграв Челсі завдяки дублю Мане – вирок лондонцям підписали Кепа та Крістенсен