Лемпард назвав лідера роздягальні Челсі

Головний тренер Челсі Френк Лемпард після перемоги своєї команди над Брайтоном розхвалив півзахисника команди Жоржінью.

"Жоржінью – справжній лідер. Я не знаю, чим визначалося ставлення людей до нього у минулому сезоні, але зараз я роблю висновки з того, що бачу особисто.

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Починаючи з початку сезону, він є одним з лідерів команди як на полі, так і у роздягальні. У кожному матчі він прагне до перемоги і демонструє такий настрій кожною своєю дією. Я задоволений його ставленням до справи. Нашим молодим гравцям слід орієнтуватися на нього у повсякденній роботі", – розповів Лемпард клубному сайту команди.

Нагадаємо, Жоржінью перейшов у Челсі з Наполі влітку 2018 року. Контракт з аристократами було підписано на 5 років.

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