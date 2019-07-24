Лемпард назвав кандидатів на місце основного центрфорварда Челсі – на позицію претендують троє гравців

Френк Лемпард поділився думкою щодо своїх нападників, які боротимуться за єдине вакантне місце.

"Не буду втрачати голову після нашого матчу проти Барселони, хоча я, звичайно, дуже щасливий.

Вілліан забрав собі культовий номер у Челсі

Що стосується Таммі Абрахама, то він бомбардир. Він голодний до голів, він постійно хоче забити – мені подобається його ставлення до справи. Я помітив це минулого року в Чемпіоншипі. Він довів це там, тепер пора доводити це в Челсі. Звичайно, для бомбардирів важлива впевненість в собі, тому забитий гол йому допоможе.

Олів'є Жиру теж зіграв дуже добре, показав свій стиль гри, свої переваги. Те ж саме стосується і Батшуаї, у нас є конкуренція. Кожен з них повинен впоратися з боротьбою і довести, що готовий бути форвардом Челсі. Я повністю впевнений в кожному з них, радий за Таммі", – сказав Лемпард у коментарі Goal.

Барселона – Челсі: Грізманн готовий сяяти, де Йонг бездоганний, а заміна Азара та нові Лемпард з Хаві блискучі