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Лемпард назвав кандидатів на місце основного центрфорварда Челсі – на позицію претендують троє гравців

18:44 592 Читать на русском
Лемпард назвав кандидатів на місце основного центрфорварда Челсі – на позицію претендують троє гравців
Френк Лемпард / Твіттер Челсі

Френк Лемпард поділився думкою щодо своїх нападників, які боротимуться за єдине вакантне місце.

"Не буду втрачати голову після нашого матчу проти Барселони, хоча я, звичайно, дуже щасливий.

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Що стосується Таммі Абрахама, то він бомбардир. Він голодний до голів, він постійно хоче забити – мені подобається його ставлення до справи. Я помітив це минулого року в Чемпіоншипі. Він довів це там, тепер пора доводити це в Челсі. Звичайно, для бомбардирів важлива впевненість в собі, тому забитий гол йому допоможе.

Олів'є Жиру теж зіграв дуже добре, показав свій стиль гри, свої переваги. Те ж саме стосується і Батшуаї, у нас є конкуренція. Кожен з них повинен впоратися з боротьбою і довести, що готовий бути форвардом Челсі. Я повністю впевнений в кожному з них, радий за Таммі", – сказав Лемпард у коментарі Goal.

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Теги
Англія Челсі Челсі Міши Батшуаї Міши Батшуаї Таммі Абрахам Таммі Абрахам Френк Лемпард Френк Лемпард Олів'є Жиру Олів'є Жиру
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