Лемпард назвав головні причини поразки Челсі від Манчестер Сіті

Наставник Челсі Френк Лемпард поділився думками щодо результату матчу 15 туру АПЛ проти Манчестер Сіті (1:2).

"Ми контролювали хід гри, показували хороший футбол. Однак неможливо все контролювати повністю, граючи проти Манчестер Сіті.

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Нам не пощастило в моменті з першим голом, а в другому все вирішила виконавська майстерність Мареза. Ці м'ячі змінили гру. Можливо, наш захист рухався повільно. Я знаю, що вони провели хороший матч, але засмучений деякими маленькими деталями. Ман Сіті – це приклад для наслідування, а ми перебуваємо на самому початку шляху. Кілька наших гравців виступали в Чемпіоншипі, але ми хочемо більшого", – цитує Лемпарда ВВС.

Нагадаємо, до поразки від Манчестер Сіті лондонська команда мала серію з шістьох перемог поспіль в АПЛ.

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