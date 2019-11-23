toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЧЕЛСІ ОЛЕКСАНДРІЯ - ЗОРЯ ВЕСТ ХЕМ - ТОТТЕНХЕМ

Лемпард назвав головні причини поразки Челсі від Манчестер Сіті

22:43 269 Читать на русском
Лемпард назвав головні причини поразки Челсі від Манчестер Сіті
Френк Лемпард / Reuters

Наставник Челсі Френк Лемпард поділився думками щодо результату матчу 15 туру АПЛ проти Манчестер Сіті (1:2).

29’ Кевін де Брюйне
37’ Ріяд Марез
 
Н'Голо Канте 21’
21’ Н'Голо Канте
29’ Кевін де Брюйне
37’ Ріяд Марез

"Ми контролювали хід гри, показували хороший футбол. Однак неможливо все контролювати повністю, граючи проти Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті – Челсі – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Нам не пощастило в моменті з першим голом, а в другому все вирішила виконавська майстерність Мареза. Ці м'ячі змінили гру. Можливо, наш захист рухався повільно. Я знаю, що вони провели хороший матч, але засмучений деякими маленькими деталями. Ман Сіті – це приклад для наслідування, а ми перебуваємо на самому початку шляху. Кілька наших гравців виступали в Чемпіоншипі, але ми хочемо більшого", – цитує Лемпарда ВВС.

Нагадаємо, до поразки від Манчестер Сіті лондонська команда мала серію з шістьох перемог поспіль в АПЛ.

Манчестер Сіті здобув важку перемогу над Челсі та піднявся на третє місце АПЛ

blog_ava
Моурінью на чолі Тоттенхема розпочав із перемоги над Ярмоленком і Ко – блідий матч українця і новий лідер "шпор"
17:20
9980
Теги
Френк Лемпард Френк Лемпард Манчестер Сіті - Челсі Челсі Челсі Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
40
хв
Динамо
17:00
Маріуполь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук