"Найсильніші суперники? Я назву двох гравців. Це Хаві та Іньєста в Барселоні. Вони були чудовими гравцями, хоча не були найбільшими, залишались досить худорлявими.

Лемпард може покинути Челсі – боси "синіх" вже знайшли зіркову заміну наставнику

Вони – підтвердження того, що параметри не мають значення. Іноді люди думають, що потрібно бути великим, щоб стати футболістом. Це не так", – цитує Лемпарда Daily Mail.

Нагадаємо, Френк провів у Челсі майже всю кар'єру гравця – 2001-2014 роки. З літа 2019-го 42-річний Лемпард очолює лондонську команду.

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