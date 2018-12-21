Лемпард: Моурінью повернеться в гру та очолить топ-клуб

Легенда Челсі, а нині наставник Дербі Каунті Френк Лемпард емоційно прокоментував звільнення Жозе Моурінью з посади головного тренера Манчестер Юнайтед.

"Чи зможе Моурінью в майбутньому очолити англійський топ-клуб? Можливо. Адже це Жозе. Трапитися може все, що завгодно. Він буде затребуваний, адже є чудовим тренером.

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Моурінью точно повернеться в гру. Це може бути Прем'єр-ліга або будь-який інший чемпіонат, але він знову очолить топ-клуб, тому що є топ-тренером.

Що стосується звільнення Жозе, то такий сучасний світ футболу. Було б нерозумно вважати, що його не можуть звільнити, адже мова йде про Манчестер Юнайтед. Команда не виграла стільки матчів, скільки потрібно було.

Я не вважаю, що в проблемах "червоних дияволів" була вина лише Моурінью. Він чудовий тренер. Але це вже сталося. Тепер Жозе і Манчестер Юнайтед рухатимуться далі", – цитує Лемпарда видання Goal.

Нагадаємо, місце Жозе в Манчестер Юнайтед посів Уле Гуннар Сульшер.

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