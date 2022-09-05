Лемпард: Миколенко провів видатну гру проти Салаха
Головний тренер Евертона Френк Лемпард високо оцінив гру українського захисника Віталія Миколенка у матчі 6-го туру АПЛ проти Ліверпуля (0:0).
"Я повинен сильно похвалити обох фулбеків, кожного по-своєму. Що стосується Мико, то ми не можемо собі уявити те, з чим йому доводиться справлятися за межами поля. Він справляється з цим неймовірно добре, якщо врахувати, що відбувається у нього вдома.
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Коли я сюди прийшов, він був тут недовго. У мене було запитання: "Чи годиться він для цієї ліги?" Я сидів і розмовляв з ним, багато переглядав його матчів минулого року і переглядав нарізки його гри.
Це потрібно було для того, щоб зрозуміти причини, чому ми підписали його. І я побачив, як він додав у грі в обороні і в атаці. У матчі проти Ліверпуля він протистояв одному з найкращих (Салаху, – прим.). Я вважаю, що Миколенко провів видатний матч проти нього", – цитує Лемпарда Daily Mail.
Нагадаємо, у поточному сезоні український захисник провів за Евертон 6 матчів в АПЛ. Після 6-ти турів "іриски" у турнірній таблиці йдуть шістнадцятими, маючи у своєму активі 4 очки (дві поразки і чотири нічиї).
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