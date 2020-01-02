Лемпард: Ми послабили хватку і дозволили Брайтону залишатися у грі

Головний тренер лондонського Челсі Френк Лемпард прокоментував нічию проти Брайтона (1:1) у матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги.

"Гол у суперника вийшов неймовірним, але ми втратили очки через те, що не змогли зняти всі питання щодо результату зустрічі ще у першому таймі, коли мали таку можливість. Ми мали не так вже й багато шансів, але при цьому контролювали гру, виводячи гравців на ударні позиції і приймаючи правильні рішення перед штрафним майданчиком суперника.

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Ми мусіли продовжувати грати так, як робили це в перші 20 хвилин. Проте, ми послабили хватку і дозволили господарям поля залишитися у грі. У них дуже хороша команда, і коли вони додали наприкінці зустрічі – у нас виникли проблеми", – цитує Лемпарда офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, після 21-го туру Челсі з 36 пунктами посідає четверту сходинку, Брайтон з 24 очками йде чотирнадцятим.

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