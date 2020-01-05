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Лемпард має претензії до гравців Челсі попри впевнену перемогу в Кубку Англії

21:01 125 Читать на русском
Лемпард має претензії до гравців Челсі попри впевнену перемогу в Кубку Англії
Френк Лемпард / Getty Images

Головний тренер Челсі Френк Лемпард мав привід для критики підопічних після матчу 1/32 фіналу Кубка Англії проти Ноттінгем Форест (2:0).

 

"Подібні ігри непрості. Коли суперник робить заміни в складі, це не означає, що стане легше.

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Ми забили два м'ячі, нам стало дуже комфортно, але чи продовжили ми наполягати на своєму і створювати нові моменти? Ні, ми цього не зробили, а я хотів би, щоб ми забили ще кілька разів. Я був особливо радий голу Хадсона-Одоя, він мав важку травму, але приходить до тями і вже грає гостріше. Ми показали кілька позитивних ознак, це саме те, що нам потрібно", – цитує Лемпарда ВВС.

Нагадаємо, обидва свої м'ячі Челсі забив ще в першому таймі поєдинку з Ноттінгемом – відзначилися Каллум Хадсон-Одой і Рос Барклі.

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Кубок Англії Френк Лемпард Френк Лемпард Кубок Англії 2019/20 Челсі - Ноттінгем Форест Челсі Челсі Англія
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