Головний тренер лондонського Челсі Френк Лемпард прокоментував перемогу своїх підопічних над Ньюкаслом (2:0) у рамках 9-го туру англійської Прем'єр-ліги.

"Я задоволений. Враховуючи паузу на матчі збірних, повернення гравців з-за кордону, це був складний матч.

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Ми домінували та могли забити більше, але хлопці чудово впоралися. Найголовніше – результат, оскільки Прем'єр-ліга складна та безжальна. Приємно перемагати, але я не збираюся захоплюватися нашим лідерством на 5 хвилин. Попереду довгий сезон", – цитує фахівця BBC Sport.

Нагадаємо, що "пенсіонери" здобули виїзну перемогу завдяки автоголу Фернандеса та забитому м'ячу Абрахама.

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