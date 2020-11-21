Лемпард іронічно оцінив проміжне лідерство Челсі в АПЛ
18:28 - Читать на русском
Головний тренер лондонського Челсі Френк Лемпард прокоментував перемогу своїх підопічних над Ньюкаслом (2:0) у рамках 9-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Таммі Абрахам 65’
65’ Таммі Абрахам
"Я задоволений. Враховуючи паузу на матчі збірних, повернення гравців з-за кордону, це був складний матч.
Ньюкасл – Челсі – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Ми домінували та могли забити більше, але хлопці чудово впоралися. Найголовніше – результат, оскільки Прем'єр-ліга складна та безжальна. Приємно перемагати, але я не збираюся захоплюватися нашим лідерством на 5 хвилин. Попереду довгий сезон", – цитує фахівця BBC Sport.
Нагадаємо, що "пенсіонери" здобули виїзну перемогу завдяки автоголу Фернандеса та забитому м'ячу Абрахама.
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