Лемпард і Вієйра стали головними цілями Крістал Пелас на посаду тренера
10:59 - Читать на русском
Крістал Пелас сподівається запросити на тренерський місток когось з легендарних гравців.
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Крістал Пелас хотів би запросити Френка Лемпарда або Патріка Вієйра, повідомляє журналіст Ніколо Скіра. Обидві легенди перебувають без роботи після звільнення з Челсі і Ніцци відповідно. Лемпарда нещодавно сватали у молодіжну збірну Англії.
Додамо, що після 32 турів Крістал Пелас посідає 13 сходинку чемпіонату Англії.
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