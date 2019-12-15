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Лемпард хоче підписати заміну Кепі – наставник не вірить у лояльність голкіпера

06:30 199 Читать на русском
Лемпард хоче підписати заміну Кепі – наставник не вірить у лояльність голкіпера
Кепа та Лемпард / Shutterstock

Лондонський Челсі може підписати нового воротаря перед початком наступного сезону. У трансфері нібито особисто зацікавлений головний тренер "синіх" Френк Лемпард.

Керманич лондонців хоче отримати в розпорядження нового кіпера, повідомляє Bleacher Report.

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Саме Лемпард ініціював пошук воротаря. 41-річний фахівець сумнівається у перспективах Кепи бути основним на Стемфорд Брідж упродовж тривалого часу. Вочевидь, у тренерському штабі Челсі побоюються, що іспанець може повернутися на батьківщину, де ним раніше активно цікавився мадридський Реал.

Відзначимо, що Кепа Аррісабалага є найдорожчим голкіпером планети. Влітку 2018-го Атлетік з Більбао отримав за нього 80 млн євро. У ниніншньому сезоні в активі 25-річного іспанця 17 матчів в АПЛ, у трьох із яких він не пропускав.

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