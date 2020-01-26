Лемпард: Гроші – не моя проблема, але Челсі потрібні трансфери, аби рухатися вперед

Головний тренер лондонського Челсі Френк Лемпард поділився емоціями після перемоги в 1/16 фіналу Кубка Англії проти Халл Сіті (2:1).

"Хороша новина в тому, що ми йдемо далі, погана – що ми часто проводимо такого роду матчі. Гра була під нашим контролем, але ми самі собі створили проблеми, через що кінцівка зустрічі вийшла дуже нервовою.

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Влітку Челсі отримав покарання, і це завдає нам болю. Ми втратили Едена Азара, одного з найкращих гравців в історії клубу. Таке становище справ. Моє завдання полягає у тому, аби щодня працювати на тренуваннях, допомагаючи гравцям ставати кращими. Минулого літа ми не втримали свої позиції, і тепер нам потрібні трансфери, щоб рухатися вперед. Гроші – не моя проблема, але я повинен бути чесним і відвертим", – цитує Лемпарда BBC.

Нагадаємо, "аристократи" після відкриття зимового трансферного вікна ще не здійснили жодного придбання. Команда Лемпарда, набравши 40 очок у 24 іграх, посідає четверту сходинку в англійській Прем'єр-лізі. У вчорашньому матчі 1/16 фіналу Кубка Англії "пенсіонери" здолали Халл Сіті 2:1 і вийшли в 1/8 раунду змагань.

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