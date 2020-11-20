"Упродовж минулих двох тижнів у нас тренувалися четверо гравців. Більшість із них були у від'їзді, а завтра їм доведеться летіти в Ньюкасл, потім назад, в понеділок треба летіти в Ренн, потім додому.

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Я стурбований, тому що ви самі бачите, що м'язові травми все частіше і частіше трапляються в АПЛ. Уся статистика на поверхні, якщо потрібно ознайомитися – будь ласка, там все зрозуміло. Можна легко скласти два плюс два: матчі, що йдуть один за одним, відсутність передсезонної підготовки і розклад, який постійно ускладнюється. Я закликаю до здорового глузду.

У компаній, що транслюють футбольні матчі, ніколи не було стільки трансляцій. Тепер є ще матч в суботу о 12:30, так скільки ж їх може бути? Якщо взяти до уваги весь сезон і 4-5 перерв на матчі збірних, можемо ми змінити час?

З огляду на те, скільки всього змінилося через COVID-19, проекту з відновлення чемпіонату і тепер з початком нового сезону, в ці неймовірні часи нам необхідно шукати оптимальні шляхи, щоб все змінити. Говорити про це просто, але пора припинити лише говорити, і вже пора почати діяти.

Це не найкращий спосіб готуватися до матчу в АПЛ, чемпіонаті, який популярний у всьому світі. Нам складно підготуватися до зустрічі і намагатися бути на висоті. Я хочу, щоб ми демонстрували свій найкращий футбол, але ми опинилися в скрутному становищі", – цитує тренера офіційний сайт клубу.

До слова, матч Ньюкасл – Челсі відбудеться вже в суботу, 21 листопада. Далі "сині" проведуть 13 матчів у всіх турнірах упродовж 43-х днів.

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