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Лемпард дав однозначну відповідь щодо можливості переходу Хаверца в Челсі

16:09 - Читать на русском
Лемпард дав однозначну відповідь щодо можливості переходу Хаверца в Челсі
Френк Лемпард / Reuters

Головний тренер Челсі Френк Лемпард відверто оцінив шанси на підписання зірки Байєра Кая Хаверца.

Наставник "синіх" сумнівається, що клуб дозволить собі такий коштовний перехід.

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"Звичайно, Хаверц – один з найкращих гравців, але ми не можемо обговорювати футболістів інших команд. Наразі він не може бути нашою ціллю, жодних пропозицій ми не робили", – цитує Лемпарда Sky Sports.

Нагадаємо, Челсі вже встиг оформити два трансфери – 53 млн євро за Тімо Вернера з РБ Лейпциг і 40 млн євро за Хакіма Зієша з Аякса. Очікується, що Байєр не продасть Хаверца менш ніж за 100 млн.

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Теги
Челсі Челсі Англія Трансфери Кай Кай Хаверц Трансфери Челсі Френк Френк Лемпард Байєр Байєр
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