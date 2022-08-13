"Думаю, що у грі є і хороше, і погане. Це була досить рівна гра. Основне почуття полягає в тому, що ми не мали програвати, особливо після трьох чи чотирьох моментів наприкінці, коли ми намагалися відігратися.

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Ця трійка захисників ніколи раніше не грала разом і надалі ставатиме кращою. Амаду Онана також дебютував. Люди будуть дивитись на перший гол, але мені подобається хоробрість, яку він продемонстрував для цього Він ще не зовсім готовий грати, але сьогодні йому довелося вийти на поле.

Ми маємо бути терплячими, є речі, які зміняться протягом наступних 2 тижнів. Ця команда стане сильнішою", – сказав Лемпард у ефірі ВВС.

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