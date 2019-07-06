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Лемпард дасть шанс опальним гравцям Челсі

13:47 461 Читать на русском
Лемпард дасть шанс опальним гравцям Челсі
Френк Лемпард / Reuters

Головний тренер Челсі Френк Лемпард може надати шанс Денні Дрінквотеру та Міши Батшуаї закріпитись у команді.

"Кожен, хто приєднається до команди завтра, отримає шанс продемонструвати, що вони зможуть закріпитись у складі, і показати своє ставлення на передсезонному зборі.

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Я був би дурнем, якби приїхав сюди з думками не дати комусь грати. Я хочу витиснути найкраще з команди.

Кожний має можливість. У мене немає попередніх уявлень про кого-небудь, у мене є хороші знання про команду, але мені потрібно їх побачити протягом наступного місяця", – цитує Лемпарда Sky Sports.

Перша гра Лемпарда на чолі Челсі – товариський поєдинок з Богеміансом в Дубліні в середу.

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