Лемпард: Челсі грав краще, ніж Ліверпуль

Головний тренер Челсі Френк Лемпард прокоментував поразку від Ліверпуля (1:2) у матчі 6 туру АПЛ.

"Ми були кращою командою на полі. Було більше енергії у нашій грі, характері та дусі. Ось чому вболівальники аплодували в кінці.

Челсі – Ліверпуль – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Треба продовжувати в тому ж дусі. Це сумний момент для святкування, але якщо ми шукаємо вірні рішення, це той рівень, на якому ми перебуваємо зараз. Це змінює атмосферу серед вболівальників, на полі. Ми оступились, вони навпаки здобули перемогу. Ми заслуговували бути на рівні з ними.

Хочеться перервати безвиграшну серію вдома і сподіваюсь, що нам це вдасться, якщо будемо так грати. Ми втратили дві "дев'ятки", що були у минулому сезоні і не можемо цього змінити", – сказав Лемпард в ефірі каналу Sky Sports.

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