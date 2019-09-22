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Лемпард: Челсі грав краще, ніж Ліверпуль

22 вересня 22:22 240 Читать на русском
Лемпард: Челсі грав краще, ніж Ліверпуль
Френк Лемпард / ФК Челсі

Головний тренер Челсі Френк Лемпард прокоментував поразку від Ліверпуля (1:2) у матчі 6 туру АПЛ.

71’ Н'Голо Канте
 
Трент Александер-Арнольд 14’
Роберто Фірміно 30’
14’ Трент Александер-Арнольд
30’ Роберто Фірміно
71’ Н'Голо Канте

"Ми були кращою командою на полі. Було більше енергії у нашій грі, характері та дусі. Ось чому вболівальники аплодували в кінці.

Челсі – Ліверпуль – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Треба продовжувати в тому ж дусі. Це сумний момент для святкування, але якщо ми шукаємо вірні рішення, це той рівень, на якому ми перебуваємо зараз. Це змінює атмосферу серед вболівальників, на полі. Ми оступились, вони навпаки здобули перемогу. Ми заслуговували бути на рівні з ними.

Хочеться перервати безвиграшну серію вдома і сподіваюсь, що нам це вдасться, якщо будемо так грати. Ми втратили дві "дев'ятки", що були у минулому сезоні і не можемо цього змінити", – сказав Лемпард в ефірі каналу Sky Sports.

Ліверпуль обіграв Челсі завдяки ефектним стандартам і знову відірвався на чолі АПЛ

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Френк Лемпард Френк Лемпард Англія Челсі - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль Челсі Челсі
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