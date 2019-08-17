Лемпард: Челсі був кращим за Ліверпуль

Головний тренер Челсі Френк Лемпард прокоментував гру своєї команди у Суперкубку УЄФА.

"Дуже легко бути налаштованим негативно після поразки 0:4, але було багато хороших моментів у матчі з Манчестер Юнайтед. Що стосується поєдинку проти Ліверпуля, я вважаю, що ми були кращими на полі проти однієї з найкращих команд світу і заслуговували перемогти. Ми повинні цим пишатись.

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Сподіваюсь, це додасть нам впевненості. Що я відчув за 6 тижнів у Челсі? Гравці є єдиним цілим і мають дух. Ми це бачили у грі з Ліверпулем у роздягальні та на полі. Саме це ти хочеш бачити як тренер, це дає тобі можливість працювати", – цитує Лемпарда Sky Sports.

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