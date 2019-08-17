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Лемпард: Челсі був кращим за Ліверпуль

11:41 97 Читать на русском
Лемпард: Челсі був кращим за Ліверпуль
Френк Лемпард / ФК Дербі Каунті

Головний тренер Челсі Френк Лемпард прокоментував гру своєї команди у Суперкубку УЄФА.

Суперкубок УЄФА
Ліверпуль
2
2 : 2
2
Челсі
22:00 14:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 5 : 4 )
завершено
48’ Садьйо Мане
95’ Садьйо Мане
 
Олів'є Жиру 36’
Жоржінью 100’
36’ Олів'є Жиру
48’ Садьйо Мане
95’ Садьйо Мане
100’ Жоржінью

"Дуже легко бути налаштованим негативно після поразки 0:4, але було багато хороших моментів у матчі з Манчестер Юнайтед. Що стосується поєдинку проти Ліверпуля, я вважаю, що ми були кращими на полі проти однієї з найкращих команд світу і заслуговували перемогти. Ми повинні цим пишатись.

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Сподіваюсь, це додасть нам впевненості. Що я відчув за 6 тижнів у Челсі? Гравці є єдиним цілим і мають дух. Ми це бачили у грі з Ліверпулем у роздягальні та на полі. Саме це ти хочеш бачити як тренер, це дає тобі можливість працювати", – цитує Лемпарда Sky Sports.

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Ліверпуль Ліверпуль Челсі Челсі Англія Френк Лемпард Френк Лемпард Ліверпуль - Челсі
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