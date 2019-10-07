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Лемпард: Челсі – у групі переслідувачів Ліверпуля

14:36 142 Читать на русском
Лемпард: Челсі – у групі переслідувачів Ліверпуля
Френк Лемпард / Daily Mail

Головний тренер Челсі Френк Лемпард задоволений грою своїх підопічних в останніх матчах і з оптимізмом дивиться у майбутнє.

"Ми набрали менше очок, ніж могли б розраховувати, якщо дивитися на гру, яку ми демонструємо. У деяких матчах ми самі допускали втрати. Проте, я радий, що ми залишаємося в боротьбі і перебуваємо безпосередньо в групі переслідувачів Ліверпуля. Я вважаю, що для початкової стадії сезону ми знаходимося в хорошому становищі.

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Це повинно додати нам рішучості і впевненості в тому, що ми рухаємося в правильному напрямку. Ми повинні зберігати цей настрій, оскільки в Англії хвилинна втрата концентрації може серйозно все змінити. Ми граємо добре, тому що багато працюємо і діємо як єдине ціле. Якщо ми продовжимо в тому ж дусі, то зможемо поборотися за найвищі місця за підсумками сезону", – цитує Лемпарда офіційний сайт Челсі.

Нагадаємо, після 8 турів АПЛ лондонський клуб перебуває на 5-му місці, маючи у своєму активі 14 очок.

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