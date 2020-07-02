Лемпард – про переможний гол Ярмоленка: Через такі помилки Челсі не бореться за найвищі місця

Головний тренер Челсі Френк Лемпард поділився емоціями після матчу 32-го туру АПЛ проти Вест Хема, переможний гол у якому забив Андрій Ярмоленко.

"Ми домінували у грі, володіли м'ячем, але припустилися помилок, які дозволяють командам зашкодити вашим цілям. Я не задоволений жодним із голів. Ви не отримуєте перемогу за те, що забили два голи, ви повинні бути ще кращими.

Гармата Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Челсі – 3:2

Гол Ярмоленка? Були моменти, коли вони контратакували, і ми знали, що це станеться. У грі були деталі, про які ми знали, але ми втратили їх, бо не відреагували на них правильно. Саме тому ми боремося за першу четвірку, а не за першу або другу сходинку.

Ми не все робимо правильно, як це роблять великі команди. Я не щасливий, але водночас ми на два очки випереджаємо Манчестер Юнайтед. Якщо ви не зважаєте на деталі у великих іграх, ви втратите очки. Іноді ми грали дуже добре в цьому сезоні. Як команді нам потрібно знайти більше стабільності", – цитує Лемпарда ВВС.

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