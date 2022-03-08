"Були окремі моменти грубих помилок, поганий захист з нашого боку. За рахунку 0:2 або 0:3 будь-якій команді важко повертатися в гру, адже імпульс повністю втрачений.

Тоттенхем – Евертон – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Ми розпочали добре і трохи контролювали м'яч. Ми говорили про контратаки, які є великою силою Тоттенхема. Вони грають дуже компактно і швидко контратакують із дуже хорошими гравцями.

Ми маємо думати ширше. Попереду у нас 13 ігор, вісім із яких вдома. Команди навколо нас також зазнають труднощів. Я досі абсолютно впевнений, ось чому я тут. Інакше я не взявся б за цю роботу", – цитує Лемпарда офіційний сайт Евертона.

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