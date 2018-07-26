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Лемар прибув в Атлетіко

20:50 216 Читать на русском
Лемар прибув в Атлетіко
Тома Лемар / фото із соцмереж

Півзахисник збірної Франції Тома Лемар приєднався до своєї нової команди – мадридського Атлетіко, який готується до старту нового сезону.

Хавбек вже в розпорядженні тренерського штабу "матрацників" на чолі з Дієго Сімеоне, повідомляє офіційний сайт Атлетіко.

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Мадридці зараз перебувають у Сингапурі, де грають у Міжнародному кубку чемпіонів. Лемар став гравцем Атлетіко в червні. Його трансфер із Монако коштував мадридському клубу орієнтовно 70 млн євро. Француз уклав із "матрацниками" 5-річну угоду.

У сезоні 2017/18 Тома Лемар провів за Монако 35 матчів, у яких забив 3 м'ячі. Нещодавно він став чемпіоном світу в складі національної збірної.

Теги
Атлетіко Атлетіко Іспанія Тома Лемар Тома Лемар
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