"У Андріха якісь проблеми з особистістю, що він має так виділятися? Мені, як партнеру по команді, це здалося б дуже дивним. І я не думаю, що тренер збірної теж вважає, що це чудово.

Гойдалки екстра-тайму у відеоогляді матчу Іспанія – Німеччина – 2:1

Спочатку було світле волосся, тепер воно рожеве. Що він хоче нам цим показати? Сьогодні потрібно бути дуже обережним. Можливо, він почувається жінкою. Потрібно бути дуже толерантним. Але в рамках національної футбольної збірної, яка є елітою, це, як мені здається, в якийсь момент стає занадто", – цитує Лемана SportBild.

До слова, Єнс не вперше потрапляє у скандал через дивні висловлювання: раніше він втратив роботу у раді директорів берлінської Герти через побутовий расизм (під час матчу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – ПСЖ Леманн надіслав повідомлення "Деніса покликали чисто символічно, щоб був чорний хлопець?", яке помилково отримав сам екс-оборонець збірної Німеччини, а нині – телеексперт Деніс Аого).

Нагадаємо, збірна Німеччини напередодні завершила свої виступи на Євро-2024, пропустивши від Іспанії на останній хвилині додаткового часу (1:2) у чвертьфінальному матчі.

Іспанія вийшла до півфіналу Євро-2024, здолавши Німеччину на останніх хвилинах овертайму