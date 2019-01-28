Леманн увійшов до тренерського штабу Аугсбурга

Легендарний екс-воротар Шальке, дортмундської Борусії, лондонського Арсенала та низки інших клубів Єнс Леманн приєднався до одного з аутсайдерів німецької Бундесліги Аугсбурга.

Колишній кіпер збірної Німеччини увійшов до тренерського штабу "фуггерів", повідомляє офіційний сайт Аугсбурга.

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Леманн уклав контракт до 2020 року та став одним із помічників головного тренера Мануеля Баума. 49-річний фахівець раніше працював у штабі Арсена Венгера, але новий керманич Арсенала Унаї Емері звільнив його та ще 5 тренерів зі штату "канонірів" влітку.

Аугсбург після 19-ти турів набрав 15 очок і займає 15-ту сходинку в Бундеслізі, випереджаючи зону перехідних матчів усього на очко.

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