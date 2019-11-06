Динамо Загреб – Шахтар: Леко порівняв силу суперників перед матчем Ліги чемпіонів

Колишній півзахисник загребського та київського Динамо Єрко Леко переконаний, що команда зі столиці Хорватії має хороші шанси обіграти донецький Шахтар і вийти у плей-офф Ліги чемпіонів.

"Пам'ятаю, грав із загребським Динамо проти Чорноморця, тоді було важко – нічия, поразка. А зараз загребське Динамо грає нарівні з Шахтарем. Зараз рівень команди з тренером Ненадом Б'єліцою вищий, ніж тоді, коли я виступав.

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Динамо гідно зіграло з Манчестер Сіті, не дивлячись на поразку 0:2. Є шанс пройти далі в Лізі чемпіонів. Це успіх. Матч в Харкові показав, що загребське Динамо готове обіграти Шахтар", – сказав Леко в ефірі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Леко виступав за загребське Динамо з 2000-го по 2002-й рік, потім перейшов у київське Динамо, де провів 4 роки, а згодом повернувся в столицю Хорватії.

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