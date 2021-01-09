Колишній півзахисник Динамо Єрко Леко став головним тренером Локомотиви, повідомляє офіційний сайт загребського клубу.

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Про терміни угоди наразі не повідомляється. 40-річний фахівець останні півроку працював помічником вже екс-тренера Горана Томіча. До цього, 3,5 роки Леко тренував юніорську команду Локомотиви.

Нагадаємо, хорватський хавбек захищав кольори Динамо у 2002-2006 роках. З "біло-синіми" Єрко двічі ставав чемпіоном України та ще тричі здобував Кубок. В Локомотиві Леко виступав з 2014 по 2016 роки, де й завершив кар'єру футболіста.

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