Леко офіційно очолив Локомотиву
Легенда Динамо Єрко Леко розпочав повноцінну тренерську кар'єру.
Колишній півзахисник Динамо Єрко Леко став головним тренером Локомотиви, повідомляє офіційний сайт загребського клубу.
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Про терміни угоди наразі не повідомляється. 40-річний фахівець останні півроку працював помічником вже екс-тренера Горана Томіча. До цього, 3,5 роки Леко тренував юніорську команду Локомотиви.
Нагадаємо, хорватський хавбек захищав кольори Динамо у 2002-2006 роках. З "біло-синіми" Єрко двічі ставав чемпіоном України та ще тричі здобував Кубок. В Локомотиві Леко виступав з 2014 по 2016 роки, де й завершив кар'єру футболіста.
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