Вже сьогодні, 14 квітня, Шахтар проведе свій другий поєдинок у рамках благодійного турне проти гданської Лехії. Головним арбітром матчу стане Шимон Марциняк, який лише у вівторок відсудив чвертьфінальну зустріч Ліги чемпіонів між Реалом та Челсі (2:3).

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За повідомленням офіційного сайту УАФ, допомагатиме польському рефері український суддя Дмитро Кривушкін. Наш співвітчизник, який тимчасово працевлаштувався у Польщі, виконуватиме обов'язки четвертого арбітра.

Нагадаємо, поєдинок з Лехією стартує о 20:30. У першому благодійному матчі Шахтар мінімально поступився грецькому Олімпіакосу (0:1).

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