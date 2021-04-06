Даріуш Журав більше не є наставником "залізничників". Клуб оголосив про відставку тренера.

Керівництво клубу вирішило попрощатися з 48-річним тренером і подякувало йому за роботу. До наступного поєдинку проти варшавської Легії (за яку виступають Назарій Русин і Артем Шабанов) команду Василя Кравця готуватимуть асистенти Журава, повідомляє офіційний сайт Леха.

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Ім'я нового тренера оголосять пізніше. Даріуш Журав очолив "залізничників" у 2019 році, змінивши Адама Навалку. Під його керівництвом команда зіграла 72 матчі чемпіонату (29 перемог, 24 нічиї та 19 поразок), а також 19 поєдинків у Кубку Польщі та Лізі Європи. Журав став четвертим тренером у XXI столітті на кількістю матчів у статусі наставника Леха.

Після 23-го туру Екстракляси Лех Познань посідає лише 10 місце в турнірній таблиці.

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