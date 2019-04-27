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Лех з Костевичем врятував нічию, відповівши автоголом на справжній шедевр

21:50 289 Читать на русском
Лех з Костевичем врятував нічию, відповівши автоголом на справжній шедевр
Лех врятував нічию

Лех з Володимиром Костевичем у складі зіграв унічию з Погонню в 33 турі Екстракляси. Голи поєдинку заслуговують окремої уваги.

Чемпіонат Польщі. Чемпіонська група, 33 тур

Погонь – Лех – 1:1

Голи: Маєвскі: 45+1, – Дригас, 88 (авт)

Лех та Погонь розійшлися миром у 33-му турі Екстракляси. Рахунок відкрили господарі – Маєвскі шедевральним ударом з льоту вразив дальній кут воріт Леха. Володимир Костевич не встиг накрити суперника, а користувачі соцмереж порівняли даний гол з легендарним м'ячем ван Бастена.

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Гості відігрались на останніх хвилинах гри. Дригас випередив усіх та зрізав м'яч у власні ворота, замкнувши простріл з флангу.

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Лех набрав 48 очок та посідає 6 місце у чемпіонській групі. У Погоні на бал менше та 8 позиція.

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