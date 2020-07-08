Лех з Бутком і Костевичем драматично вилетів з Кубка Польщі в серії пенальті

Українські легіонери Леха не зуміли прорватися у фінал турніру, аби розіграти титул з Краковією.

Кубок Польщі, 1/2 фіналу

Лех – Лехія – 1:1 (по пенальті – 3:4)

Голи: Рамірес, 65 – Пайшао, 62

У вчорашньому півфіналі Краковія Олексія Дитятьєва розгромила Легію та стала першим фіналістом турніру. Суперник визначався сьогодні – зустрічалися Лех і Легія.

Богдан Бутко розпочав матч у стартовому складі господарів на правому фланзі оборони. Виконав декілька прострілів, навіть гостро заходив у штрафний майданчик, але там не зумів віддати точний пас.

Володимир Костевич залишився у запасі познанської команди, увійшовши в гру аж в овертаймі. Основний час завершився нічиєю 1:1 – Пайшао вивів Лехію вперед, однак Рамірес відразу зрівняв рахунок.

Лех був ближчим до перемоги. Голкіперу гостей Аломеровічу довелося здійснити 10 сейвів, щоб дочекатися серії післяматчевих пенальті. У "лотереї" на всіх чекала драма.

Лех реалізував перші 3 удари, а Лехія до четвертого вже двічі помилилася. Однак потім все різко змінилося. Гості почали забивати, а господарі тричі поспіль не реалізували свої спроби. У Леха травмувався голкіпер, вийшов дублер, але не врятував і він.

Бутко та Костевич не били 11-метрові та втратили шанс зіграти у фіналі Кубка Польщі.

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