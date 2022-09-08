Стартував третій за престижністю єврокубок. У першому турі групового раунду Ліги конференцій відбулося кілька цікавих поєдинків.

Ліга конференцій. Груповий етап, 1 тур

Група С

Вільяреал – Лех – 4:3

Голи: Чуквуезе, 32, Баена, 36, 40, Коклен, 89 – Скораш, 2, Ісхак, 47 (пен), 62

Аустрія – Хапоель Беєр-Шева – 0:0

Група D

Словацко – Партизан – 3:3

Голи: Калабішка, 5, 19, Козак, 83 – Діабате, 47, 53, Гомеш, 62

Вилучення: Беліч, 22 (П)

Ніцца – Кельн – 1:1

Голи: Делор, 62 (пен) – Тіггес, 19

Лех на виїзді ледь не відібрав очки у Вільяреала. Після першого тайму поляки горіли 1:3. Найяскравішим був Чуквуезе, який красиво забив сам і асистував партнеру. По перерві Лех зумів відігратися завдяки дублю Ісхака. Шведський форвард спершу забив пенальті, а потім оформив дубль. Однак втримати нічию гостям не вдалося – Коклен влучно пробив здалеку. 4:3 на користь Вільяреала. Цітаішвілі вийшов за Лех на останні 15 хвилин, а Рудько просидів гру в запасі.

В паралельному матчі групи С Аустрія та Хапоель розписали нульову нічию, тому Вільяреал очолив квартет.

Партизан влаштував диво-камбек на полі Словацко. Чеська команда забила два швидкі голи і в середині першого тайму опинилася в більшості після вилучення Беліча. Але гості навіть вдесятьох спромоглися оформити камбек. Партизан забив 3 голи за 15 хвилин: двічі ефектно відзначився Діабате, після чого влучно пробив Гомеш. Сербська команда летіла до перемоги, але під завісу зустрічі пропустила третій м'яч і вдовольнилася нічиєю.

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Кельн і Ніцца провели скандальний поєдинок. Гру довелося перенести на годину через сутички вболівальників. 8 тисяч фанів Кельна приїхали на південь Франції і не знайшли порозуміння з місцевими ультрас. Конфлікт набув серйозних масштабів, фани озброїлися підручними засобами. Зрештою 11 людей постраждали, один вболівальник впав з другого ярусу, але вижив. Події на полі мали вже другорядне значення. Команди розписали нічию – на гол Тіггеса господарі відповіли ударом Делора з пенальті.

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