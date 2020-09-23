Відбувся перший матч третього кваліфікаційного раунду ЛЄ. Читайте звіт на Футбол 24.

Ліга Європи, третій кваліфікаційний раунд

Аполлон – Лех – 0:5

Голи: Тіба, 42, 90+2, Ісхак, 47, Камінскі, 58, Сікора, 81

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Попри незначну перевагу господарів на старті поєдинку, саме полякам вдалось відкрити рахунок. Пропущений гол змусив гравців з Кіпру опустити руки.

Після перерви футболісти Леха зловили кураж і ще 4 рази відзначились у воротах суперника.

До заявки гостей на матч проти Аполлона потрапив український гравець Василь Кравець, але захисник спостерігав за феєрією своїх партнерів з лави запасних. У заключному матчі кваліфікації Ліги Європи Лех зустрінеться з переможцем пари Шарлеруа – Партизан.

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