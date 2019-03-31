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Лех Костевича звільнив колишнього наставника збірної Польщі Навалку

14:45 172 Читать на русском
Лех Костевича звільнив колишнього наставника збірної Польщі Навалку
Адам Навалка / Соцмережі

Польський Лех, у якому виступає Володимир Костевич, залишився без тренера.

Головний тренер познанського Леха Адам Навалка був звільнений з посади наставника команди, про що повідомляє офіційний сайт клубу. Зауважимо, що за польський Лех виступає український захисник Володимир Костевич.

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Навалка очолив команду українця лише на початку поточного сезону. Після 27 турів Лех посідає 8 сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Польщі та має в активі 40 очок.

Зауважимо, що Навалка також відомий своєю роботою на чолі збірної Польщі, де він працював впродовж 5 років – з 2013 по 2018 роки.

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Теги
Світ Українці за кордоном Володимир Костевич Володимир Костевич Лех Лех Адам Навалка Адам Навалка
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