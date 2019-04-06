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Лех Костевича поступився Лехії

23:33 3 Читать на русском
Лех Костевича поступився Лехії
Володимир Костевич / соцмережі

Лідер чемпіонату Польщі Лехія мінімально переграла Лех з Костевичем у складі (1:0).

Чемпіонат Польщі, 29-й тур

Лехія – Лех – 1:0

Голи: Собєх, 11

Лехія мінімально переграла Лех. Єдиний гол в матчі на рахунку Собєха на 11-й хвилині. Костевич вийшов у стартовому складі Леха і відіграв увесь матч, але результативними діями не відзначився.

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Таким чином, Лехія набрала 60 очок та очолює турнірну таблицю чемпіонату Польщі, Лех з 43 пунктами залишився на 7 позиції.

Теги
Світ Володимир Костевич Володимир Костевич Лех Лех Лехія Лехія Польща
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