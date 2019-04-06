Лех Костевича поступився Лехії

Бельгія — 23:24 246
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Маліновський дублем допоміг Генку перемогти Гент – українець ще й отримав червону картку
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Баварія – Борусія Д: гості тотально розчарували, Мюнхен розбив їх стандартами та відкрив собі шлях до чемпіонстваНімеччина — 23:18 2160
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Маліновський оформив дубль за Генк в матчі проти Гента Яремчука та БезусаБельгія — 22:28 2327
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Манчестер Сіті без Зінченка обіграв Брайтон та вийшов у фінал Кубка АнгліїАнглія — 21:22 687
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Малага з Селезньовим програла Гранаді – українець отримав середній бал у командіІспанія — 21:07 261